Coronavirus, 10 pazienti dimessi dal reparto malattie infettive del Cannizzaro

È salito a dieci il numero dei pazienti Covid-19 dimessi dall’Ospedale Cannizzaro di Catania. Ieri a tornare a casa, dopo 16 giorni di ricovero, è stata una donna di 56 anni. Prima di lei, nelle ultime due settimane, altre tre donne e sei uomini hanno lasciato il reparto di malattie infettive, dove sono stati presi in carico dopo il referto di positività al tampone rinofaringeo. Nella stessa giornata di ieri, è stato estubato un paziente critico, che era stato trasferito in Rianimazione a causa dell’aggravamento delle condizioni e che ora è in miglioramento. Allo stato, sono 40 i pazienti affetti da Covid-19 trattati nella speciale sezione dedicata all’emergenza epidemiologica e nell’Unità Operativa di Malattie Infettive dell’Azienda Ospedaliera Cannizzaro, entrambe dirette dal dott. Carmelo Iacobello. Altri sei pazienti sono ricoverati in Rianimazione.

