Coronavirus, polizia denuncia 7 persone in giro senza un valido motivo

Proseguono i controlli della polizia per verificare il rispetto del dpcm dell'otto marzo predisposto per contenere l'emergenza dovuta al coronavirus. Ricordiamo che si debbono limitare al massimo gli spostamenti e sono consentiti quelli comprovati da esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute.

Nella giornata di ieri, personale delle volanti, ha denunciato 7 individui che circolavano per la città senza una valida ragione; due di essi, in particolare, in totale disprezzo di ogni divieto posto a tutela della salute pubblica, stavano svolgendo l’attività di parcheggiatore abusivo rispettivamente in piazza Paolo Borsellino e in via Bernini e, pertanto, oltre ad essere denunciati ai sensi dell’art 650 c.p., come previsto dalla recente normativa sono stati anche sanzionati amministrativamente e tra l’altro uno dei due, dagli accertamenti eseguiti, risultava essere recidivo. Per loro il questore ha proposto la misura della sorveglianza speciale.

Inoltre è stato denunciato anche il titolare di un bar sito in via Re Martino il quale risultava regolarmente aperto oltre l'orario consentito e presentava all’interno numerosi clienti intenti a consumare cibi e bevande a distanza ravvicinata.