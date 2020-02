Coronavirus, l'assessore Razza rassicura: "Sicilia pronta e reattiva"

L'assessore alla Salute Ruggero Razza rassicura i cittadini sul livello di guardia in atto per il Coronavirus. L'esponente del governo regionale ha spiegato le misure messe in campo a fronte della diffusione del virus in Oriente.

"Abbiamo recepito le indicazioni della task force nazionale - ha detto Razza - e oggi ho incontrato quella regionale. La Sicilia ha deciso di acquistare autonomamente i tamponi usati allo Spallanzani per verficare l'eventuale presenza del Coronavirus nei casi sospetti. Al momento tutti i casi sospetti sono risultati negativi".

Si era diffusa particolare preoccupazione a seguito di un caso sospetto nella provincia di Siracusa con un cittadino cinese sottoposto ad accertamenti che hanno escluso un contagio da Coronavirus.

"C'è una forte reattività del sistema sanitario siciliano - ha concluso l'assessore regionale - e la Sicilia dimostra di essere tra le Regioni italiane quella meglio organizzata sotto il profilo dell'efficienza sanitaria".