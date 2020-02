Coronavirus, Razza: "Curiose iniziative individuali di molti sindaci"

Dopo il caso raccontato da Catania Today di una famiglia di Santa Maria di Licodia tenuta in isolamento a seguito di una ordinanza emanata dal sindaco è arrivata una dichiarazione dell'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza.

"Nonostante le direttive nazionali sull'emergenza Coronavirus siano state ampiamente chiarite, attribuendo compiti e responsabilità, registriamo ancora in alcuni comuni siciliani curiose iniziative individuali da parte dei sindaci. Mi segnalano addirittura azioni di isolamento per una famiglia, senza alcun parere sanitario da parte dell'Asp. Credo sia opportuno che l'Anci Sicilia vigili su tali condotte che vanno in contrasto con le disposizioni vigenti", queste le parole dell'esponente del governo Musumeci.