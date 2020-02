Coronavirus, riunione del Comitato provinciale in prefettura

Si è svolta a Palazzo del Governo di Catania una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduta dal prefetto Claudio Sammartino sulla situazione sanitaria sulla diffusione del Coronavirus. Durante l'incontro il responsabile dell'Asp ha reso noto che è stato attivato un numero dedicato ai sindaci e agli operatori delle forze dell'ordine e in genere agli operatori delle amministrazioni pubbliche in caso di richieste di chiarimenti e di indicazioni.

La Regione ha attivato un numero verde operativo 24 ore su 24 con personale sanitario a cui ogni cittadino potrà rivolgersi per richieste di informazioni e di indicazioni, in aggiunta al numero verde 1500, già attivo. I responsabili dell'Asp del servizio 118 hanno ribadito il ruolo insostituibile della rete territoriale e dei medici di famiglia, quale primo livello di interlocuzione per i cittadini che, in caso di necessità, dovranno rivolgersi al numero di emergenza 112 che transiterà la chiamata al numero 118 per ogni intervento successivo. E' stata ulteriormente evidenziata l'esigenza di evitare da parte dei cittadini accessi alle strutture di pronto soccorso se non supportati da effettive esigenze. Le iniziative di collaborazione e di coordinamento continueranno con un ulteriore incontro che si svolgerà il prossimo 28 febbraio con la partecipazione dell'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, che, fra l'altro, illustrerà le ordinanze emanate dalla Regione al riguardo.