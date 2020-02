Coronavirus, sospesi gli "Open Days" di orientamento

Sospese le giornate di orientamento alla scelta universitaria per gli alunni delle scuole. L'Ateneo ha deciso di rinviare a data da destinarsi gli OpenDays organizzati dal COF - Orientamento e Counseling Università degli Studi di Catania come misura precauzionale per evitare la diffusione del Coronavirus, in conformità con quanto disposto dal Ministero della Salute e dall’Assessorato regionale all’Istruzione della Regione Siciliana. L'Ateneo comunica che come misura precauzionale Le selezioni di Famelab Italia non saranno aperte al pubblico delle scuole. Le fasi eliminatorie saranno tenute regolarmente nelle date previste e potranno essere seguite in streaming grazie alla diretta realizzata dalla webtv d'ateneo Zammù Multimedia.