Sospese le sedute del consiglio comunale di Catania fino a data da destinarsi

Ritenendo necessario applicare ogni disposizione nazionale e locale per contenere la diffusione del contagio del virus, il presidente del consiglio comunale di Catania, Giuseppe Castiglione ha sospeso le sedute di Consiglio Comunale fino a data da destinarsi, fatti salvi motivi di urgenza ed emergenza. Castiglione ha anche disposto che le conferenze dei capigruppo e le sedute di Commissione dovranno tenersi in Aula Consiliare, per mantenere le distanze opportune da persona a persona. “Invito tutte le componenti politiche e istituzionali -ha spiegato Castiglione- alla massima collaborazione per riorganizzare giorni ed orari di convocazione delle predette riunioni di commissione, al fine di evitare situazioni di contagio anche solo potenziali. Siamo in emergenza - ha aggiunto il presidente del consiglio comunale etneo- e dobbiamo contribuire a contrastare il virus anche come istituzione consiliare, con misure idonee come la sospensione dei lavori dell’aula.