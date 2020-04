Coronavirus, negativi i 17 tamponi nella casa di riposo di San Giovanni La Punta

Sono risultati negativi i tamponi per la ricerca del Covid-19 eseguiti ai 13 ospiti della casa di riposo di San Giovanni La Punta e ai 4 operatori, che sono in isolamento nella struttura. Lo rende noto il sindaco Antonino Bellia dopo avere ricevuto la conferma dall'Asp di Catania, che in settimana eseguirà un altro test, e dalla responsabile della casa di cura.

"Questa notizia ci rincuora - commenta il primo cittadino etneo - e conferma soprattutto che, adesso, all'interno della struttura non vi è una situazione così pericolosa come da tanti in questi giorni descritta". Confermato il dato del decesso di sei degli ospiti che erano stati trasferiti in ospedali perché positivi al Coronavirus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Tutti avevano patologie pregresse ed un'età avanzata - sottolinea il sindaco - ad eccezione di un 62enne, anch'egli con patologie pregresse e figlio di una 92enne, ospite della struttura, le cui condizioni attualmente sono buone". "Volendo fare un bilancio della situazione, con i dati ufficiali a nostra disposizione - aggiunge Bellia - i casi registrati sul nostro territorio, compresi pertanto anche quelli della casa di riposo, in totale sono 44, di questi quelli deceduti in totale sono stati 10, gli ospedalizzati sono stati 5 e altri 12 sono in isolamento domiciliare".