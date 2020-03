Tre pregiudicati si ritrovano in un circolo per un "pokerino": denunciati

Non hanno resistito al richiamo del "tavolo verde" e così 3 pregiudicati catanesi (di 47, 54 e 57 anni) si erano riuniti a giocare nonostante le disposizioni stringenti per il contenimento del Covid19. Si erano ritrovati per un poker in un circolo ricreativo di via Petrella, in barba all'epidemia in corso. Li hanno scoperti i carabinieri della squadra Lupi e della stazione di Ognina e sono stati denunciati.

Ovviamente non avevano rispettato alcuna distanza di sicurezza né indossavano mascherine.