Università, tre docenti di Agraria positivi al Covid-19: sedi chiuse fino al 7 marzo

Le sedi del Di3A (Via Santa Sofia, 100 e Via Valdisavoia, 5) rimarranno chiuse fino a sabato 7 marzo 2020 per provvedere alla disinfezione dei locali. L'attività didattica verrà ripresa il 9 marzo