Casi sospetti di Coronavirus al dipartimento di Agraria, sospese le lezioni

Sono state sospese le lezioni al dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell’Università di Catania, come si legge nell'avviso del direttore del "DI3A", comunicato agli studenti oggi.

Si tratta di una misura adottata nell’ambito dell’emergenza Coronavirus. L'università di Catania ha, infatti, disposto la sospensione delle lezioni nella sede di via Santa Sofia del dipartimento di Agraria dopo i controlli avviati su docenti della facoltà che avevano partecipato a un congresso a Udine, tra il 20 e 21 febbraio, assieme a persone poi risultate contagiate dal Coronavirus.

Gli esiti dei tamponi, effettuati soltanto a scopo preventivo e non per il manifestarsi di sintomi, non sono ancora noti. L'Università precisa, infatti, che "non è stata ancora confermata la positività dei casi sospetti e il dipartimento a titolo precauzionale ha sospeso le lezioni, monitorando la situazione momento per momento".