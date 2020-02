Vertice su Coronavirus, Musumeci: "Non c'è motivo di essere allarmati"

"Non c'e' motivo di essere allarmati: la Regione e tutte le strutture preposte hanno fatto e stanno facendo cio' che e' possibile fare per mantenere alta l'attenzione. Abbiamo operato cinquanta tamponi negli ultimi giorni, per cittadini che potevano presentare qualche sintomo, e tutti hanno avuto esito negativo". Cosi ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, a conclusione di un incontro operativo sul Coronavirus tenutosi a Catania, durante una conferenza stampa con l'assessore alla Salute, Ruggero Razza e il presidente di Anci Sicilia, Leoluca Orlando.

"Noi dal 27 gennaio - ha aggiunto Musumeci - abbiamo come Regione emanato una direttiva affinché ogni struttura sanitaria potesse muoversi secondo indicazioni precise. Le misure adottate sono di cautela e più che preoccuparsi, diciamo ai cittadini, occorrerebbe occuparsi, curando in modo particolare l'igiene personale, lavare le mani lasciandole sotto l'acqua per 20 secondi". Il governatore ha poi sottolineato che "non bisogna andare nei pronto soccorso ma chiamare i numeri del servizio preposto, per valutare meglio i sintomi e poi si procede di conseguenza, con la prova del tampone che può essere fatta nel policlinico di Catania e di Palermo. Se si dovesse accertare un caso di contagio è stato allertato l'ospedale militare di Palermo e di Messina". E' stato anche sottolineato che sono state sospese le "gite scolastiche da e per la Sicilia" mentre non sono state annullate "le manifestazioni pubbliche all'aperto".

Controlli negli aeroporti

"I controlli aeroportuali non sempre appaiono adeguati: ieri ci sono stati 63 voli nei principali aeroporti della Sicilia, con l'arrivo di 9.620 passeggeri: per fortuna tutti i controlli sono risultati negativi, però oggi risulta che migliaia di altri cittadini italiani e stranieri siano arrivati in Sicilia senza un'accurata azione di controllo. E' giusto che la gente lo sappia e che lo sappia l'unità di crisi nazionale e domani porremo in quella sede la questione per ottenere garanzie anche su questo aspetto", ha dichiarato Musumeci. "Stiamo approntando un portale web dedicato agli studenti siciliani che rientrano dalle zone a rischio - ha continuato - in particolare per quelli che rientrano dalle aree 'gialle', visto che da quelle 'rosse' non dovrebbe essere già possibile partire. Chiunque arrivi in Sicilia avrà cura di informare le autorità sanitarie e rimarrà in quarantena, a casa propria, per 14 giorni”.

Scuole e manifestazioni pubbliche

"E' chiaro che le misure di sospensione delle manifestazioni pubbliche sono state adottate li' dove si sono verificati casi conclamati di contagio. Noi in Sicilia al momento non riteniamo vi siano i presupposti per dovere adottare questo provvedimento soprattutto per le manifestazioni all'esterno e neppure chiudere le scuole". "La chiusura delle scuole qui non si pone in questo momento perchè non suggerita da autorità nazionali". Lo stesso vale per le università. "Domani sarà uno dei temi che noi porteremo al tavolo del governo nazionale".

Controlli per i migranti in arrivo

"Sugli sbarchi in questo momento si corre il rischio di essere estremisti, da una parte o dall'altra. Ora più che mai serve cautela. Se i migranti arrivano con una nave è meglio che i controlli avvengano a bordo"