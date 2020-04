Coronavirus, vigili del fuoco aiutano le famiglie più bisognose

In favore delle famiglie meno abbienti i vigili del fuoco (sede centrale, aeroporto, nucleo sommozzatori, distaccamento Sud, Acireale e Porto) hanno raccolto la somma di 1100 euro poi tramutati in buoni spesa devoluti ai più bisognosi. La raccolta è stata svolta e devoluta nelle proprie zone, anche nel territorio di Paternò e Caltagirone. Il gesto parte da un gruppo di vigili del fuoco, Barbagallo, Piccione, Platania, Tomarchio, Mangano e tanti altri, che hanno pensato, in questo periodo critico, derivato dal covid-19, di sostenere chi è in difficoltà.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.



"Come vigili del fuoco - hanno dichiarato - sicuramente continueremo nell'opera di beneficenza, anche in onore di tutti i colleghi che hanno perso la vita, dove, la popolazione ha avuto tantissimi gesti d'affetto per noi soprattutto in momenti tristi.L a popolazione è la nostra forza! Noi vigili del fuoco, siamo al vostro fianco, sempre e comunque".