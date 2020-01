Coronavirus, Razza: "Ad oggi in Sicilia non si registrano casi, nemmeno sospetti"

"Ad oggi in Sicilia non si registrano casi, nemmeno sospetti, riconducibili al Coronavirus. L'Assessorato della Salute, tuttavia, ha già predisposto un piano che coinvolge le Aziende del SSR, il 118 ed i medici di medicina generale attraverso una procedura dedicata che in caso di necessità verrebbe immediatamente attivata. Desidero, infine, rivolgere un appello agli operatori dell'informazione affinché continuino ad agire con scrupolo e rigore nella gestione delle notizie collegate a questa vicenda: un caso sospetto si può certamente controllare, il panico no". E' quanto dichiara l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza sull'epidemia di polmonite causata dal nuovo coronavirus (2019-nCoV) che si è diffusa dalla città cinese di Wuhan e ha provocato la morte di 106 persone in Cina.