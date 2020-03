Zafferana Etnea, il sindaco: "Un concittadino positivo al coronavirus, no ad allarmismo"

Il sindaco Salvo Russo ha comunicato, con una nota ufficiale, la positività di un concittadino. Il tam tam era partito e il primo cittadino ha diramato la nota per aggiornare "con schiettezza e senza giri di parole circa la situazione di emergenza che stiamo vivendo insieme".

"Proprio questo pomeriggio - ha spiegato il sindaco - mi è stata comunicata la spiacevole notizia che un nostro concittadino è stato trovato positivo al Covid-19, presumibilmente contagiato dal figlio tornato durante l’esodo di 10 giorni fa da una delle città del nord Italia identificate come “zone rosse”. Ho provveduto immediatamente a notiziare il presidente del consiglio comunale ed i capi gruppo di maggioranza e minoranza. Dalle notizie acquisite, pare che il nostro concittadino, non abbia avuto altri contatti al di fuori dello stretto nucleo familiare".

I parenti sono stati posti in isolamento e Russo ha proseguito: "Il Comune attraverso il coordinamento della Polizia Municipale e dei Carabinieri vigilerà sulla quarantena imposta. L’Amministrazione in questi giorni ha concentrato il suo impegno sulle disposizioni legate alla lotta contro la diffusione del Coronavirus; come sapete, i provvedimenti cambiano giornalmente e talvolta la loro interpretazione non è univoca. A tutela di tutti ed in ottemperanza alle disposizioni emanate abbiamo disposto la chiusura al pubblico degli uffici comunali garantendo i servizi essenziali, la chiusura del parco comunale, del cimitero e dell’isola ecologica".

Inoltre il primo cittadino ha spiegato di aver disposto la sanificazione per gli edifici pubblici (già avvenuta per il palazzo municipale, la biblioteca) e di aver avviato la disinfezione delle strade cittadine e delle scuole.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Però ogni sforzo sarà vanificato se non educhiamo i nostri comportamenti a partire dall’osservanza della prima regola che è: stare a casa! Pertanto non è il momento di fare inutile allarmismo ma è il momento di dimostrare

senso civico e rispetto verso la propria comunità", ha concluso.