Corri Catania devolve in beneficenza gli incassi del "kit da corsa"

Anche se adesso la corsa-camminata è sospesa, il "popolo delle magliette bianche" non si ferma e continua a "far correre" la solidarietà. Con 4 euro si può prenotare un kit che comprende la maglietta, la borsa e il pettorale numerato. Si potrà ritirare da Ragazzini Generali in corso Italia 222 una volta terminato il "lockdown". I fondi raccolti saranno destinati alla Croce Rossa Italiana - Comitato di Catania per far fronte alle molteplici esigenze legate alla grave situazione dovuta al Covid 19.

