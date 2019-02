Corri Catania 2019: si corre per il progetto “La Scuola della Nascita” al Garibaldi- Nesima

C’è già attesa per l’evento che ogni anno richiama nel capoluogo etneo migliaia di persone unite dallo slogan “Catania corre per Catania”. Da oggi in tutti i Corri Catania Point le magliette e i pettorali numerati della corsa-camminata di solidarietà in programma domenica 12 maggio. Quest’anno si corre per il progetto “La Scuola della Nascita” al Garibaldi- Nesima.

La tradizionale maglietta bianca con l’omino simbolo di Corri Catania ma con una grafica rinnovata, è da oggi disponibile in tutti i Corri Catania Point; chi desidera prendere parte alla manifestazione, con soli 3 euro (contributo invariato dalla prima edizione della corsa- camminata) riceverà maglietta e pettorale numerato e contribuirà al progetto di solidarietà “La Scuola della Nascita” per realizzare, al Dipartimento Materno – Infantile dell’Ospedale Garibaldi Nesima, l’area polifunzionale per la preparazione al parto delle future mamme e per la gestione dei neonati.

Un progetto che vuole rispondere ai bisogni della madre e del bambino durante l'intera esperienza della nascita. Con l’avvio della distribuzione delle magliette inizia a pieno ritmo l’attività di avvicinamento a Corri Catania che, come noto, regala una domenica di festa all’insegna dello sport, del benessere, dell’allegria e dell’impegno sociale; una domenica che permette di vivere Catania in maniera unica, con la consapevolezza di correre o passeggiare per una vera e propria “gara di solidarietà”.

I Corri Catania Point 2019

Ecco i Corri Catania Point dove sono disponibili magliette e pettorali numerati.

