Corri Catania, il "popolo delle magliette bianche" ha vinto ancora

“Catania corre per Catania”, lo slogan che accompagna Corri Catania fin dal 2009, anno della prima edizione, si è davvero concretizzato. Il "popolo delle magliette bianche" ha vinto ancora e il tempo variabile non ha affatto rovinato la festa. La Corri Catania prima “baciata” dal sole, poi bagnata per 15’ e, poi, ancora con il sole, ha fatto anche quest’anno centro. Sono state oltre 34.000 le magliette consegnate dall’inizio del tour promozionale e in tanti, oggi, le hanno indossate per prendere parte a questa manifestazione che è ormai diventata binomio di sport e solidarietà ed esempio di una città che è capace di fare grandi cose con le giuste sollecitazioni. Fin dal mattino piazza Università, con il riscaldamento guidato dalle Palestre Altair, ha accolto migliaia di catanesi di tutte le età, persone provenienti da tutta la Sicilia e tanti tanti turisti.

Un “fiume” di persone ha invaso fin dalle prime ore il capoluogo etneo; sotto il segno della solidarietà si sono uniti uomini, donne, ragazzi, bambini, anziani, disabili, istituzioni, sportivi e famiglie intere a sostegno del progetto “La Scuola della Nascita” all’Ospedale Garibaldi Nesima. Alle 10,00 in punto la partenza con in prima fila S.E. il Prefetto di Catania, Claudio Sammartino; il Sindaco Salvo Pogliese, affiancato dall’Assessore allo Sport Sergio Parisi, dal Capo di Gabinetto Giuseppe Ferraro, dal Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Castiglione e da Stefano Sorbino, Comandante della Polizia Municipale; il Comandante provinciale dei Carabinieri, Raffaele Covetti; il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Antonio Nicola Quintavalle Cecere; il Vicario del Questore, Salvatore Fazzino; il Magg. Ezio Raciti del 62° Reggimento Fanteria Sicilia dell’Esercito; il Rettore dell’Università degli Studi di Catania, Francesco Basile; gli sportivi Maria Cocuzza, Orazio Arancio, Giuseppe Garraffo, Carmelo Barcella insieme ai due campioni del mondo Rossella Fiamingo (scherma) e Luca Dotto (nuoto) e ancora il Segretario Generale della Fidal, Fabio Pagliara; il presidente Federmedici Sportivi Sicilia, Genni La Delfa; Anna Cavallotto e i componenti dell’Associazione Carabinieri. Al via anche i medici dell’Ospedale Garibaldi, in testa il Direttore Generale Fabrizio De Nicola, il direttore Sanitario Giuseppe Giammanco e il direttore del Dipartimento Materno Infantile Giuseppe Ettore; un nutrito gruppo della STMicroelectronics; numerosi studenti Erasmus, tante associazioni e tantissimi alunni e alunne delle scuole con i loro docenti e le loro famiglie.

“Siamo orgogliosi di aver fatto crescere una manifestazione che è entrata nel cuore di migliaia di persone – sottolineano gli organizzatori dell’asd Corri Catania – e le emozioni ogni anno sono sempre tante. Fin dalle prime edizioni abbiamo capito che la città aveva voglia di mettersi in moto e di diventare protagonista di un evento bello, sano e ricco di valori positivi”.

Un successo pienamente condiviso con le tante realtà che hanno collaborato alla piena riuscita dell’evento: “ringraziamo il Comune di Catania che con l’Ufficio Traffico Urbano e la Polizia Municipale, affiancata dagli uomini dell’Associazione Nazionale Carabinieri hanno garantito la massima sicurezza lungo tutto il percorso consentendo ai partecipanti di vivere una giornata serena lungo le strade di Catania. Grazie anche all’Esercito, con il 62° Reggimento Fanteria Sicilia che ha partecipato in massa all’evento e che, con il coordinamento del Maggiore Ezio Raciti, ha collaborato in modo spontaneo alle delicate fasi di partenza e alla Croce Rossa di Catania, guidata da Stefano Principato, sempre presente con professionalità ed efficenza, che ha messo in campo per l’occasione uno stuolo di uomini e mezzi. Un grazie particolare lo rivolgiamo alla Questura di Catania e a tutte le forze dell'ordine".

“Un grande ringraziamento – concludono gli organizzatori – va ai partner della manifestazione Dais; Comer Sud; Ragazzini Generali; Strano; Mondo Convenienza; Turkish Airlines; Haus; Etnapolis; Bruno Euronics – Wiko; Mc Donald’s; Decò; IBL Banca; Rio Mare; STMicroelectronics; Gran Farmacia La Scogliera; Altair Club; Professionisti del Sorriso; Buy in Sicily; Cavagrande; Linker Pharma; Coldiretti; Powerade; Pan del Sole; Europolice; Arti Grafiche Leonardi Al termine della corsa-camminata, dopo il ristoro, la mattinata è continuata sul palco di Corri Catania con la festa finale che ha visto ancora protagonisti gli istruttori dell’Altair e, sulle note del jingle della manifestazione si è svolta l’estrazione di premi simbolici tra i partecipanti; poi il momento degli auguri a tutte le mamme nel giorno a loro dedicato e, infine, l’applauso finale per il gruppo di Corri Catania che si è impegnato senza sosta per la piena riuscita dell’evento: Elena Cambiaghi, Giovanni Nania, Carmelo Prestipino, Roberta Caruso, Elvira Guglielmino, Andrea Caudullo, Ornella Intile, Agata Sangiorgio, Daniele Alosi, Viviana Bonanzinga, Leandro Sciuto, Daniele Marchese, Martina Denaro, Gaia Caruso, Manuela Grasso, Francesco Filia, Alessandro Marchese, Giusi Lanzanò, Daniele Zappalà e Danilo Pasqualino, “voce” dell’evento.