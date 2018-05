Al via la festa della solidarietà, Corri Catania 2018: “U Giru do Liotru"

E' il giorno della Corri Catania, la corsa-camminata di solidarietà aperta a tutti. Si parte alle ore 10 da piazza Università e, quest’anno. si festeggia la decima edizione. Una giornata di sport, divertimento e solidarietà lungo le strade del centro storico catanese e con un obiettivo comune, quello di contribuire al progetto “Gioco in Ospedale” per l’allestimento di un ampio spazio esterno, dedicato ai bambini in cura nell’Area Pediatrica del Policlinico di Catania con un parco giochi, delle aree verdi e una zona relax.

Il percorso 2018 - “U Giru do Liotru"

Come ogni anno il percorso di Corri Catania cambia per tener fede allo slogan “Catania corre per Catania”: e, così, da piazza Università, cuore pulsante dell’evento dove è stato allestito il Corri Catania Village, il tracciato si snoda su via Etnea, via Argentina, via Sant’Euplio, viale Regina Margherita, Villa Bellini passando dal viale degli Uomini Illustri, via Santa Maddalena, via G. Clementi, piazza Dante, via Quartarone, via Vittorio Emanuele, via della Lettera, piazza Mazzini, via Garibaldi, piazza Duomo, via Etnea per rientrare in piazza Università. Il percorso di quest’anno è stato chiamato “U giru do liotru”.





I provvedimenti del Comune per il traffico

Il Comune di Catania, con un apposito provvedimento, dalle 8 alle 14 di domenica 13 maggio ha istituito il divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto quelli degli addetti alla manifestazione, dei residenti diretti alle autorimesse, dei mezzi di soccorso e delle Forze dell’Ordine, nel percorso della corsa-camminata: piazza Università (partenza), via Etnea, via Argentina, via Sant’Euplio, viale Regina Margherita, Villa Bellini passando dal viale degli Uomini Illustri, via Santa Maddalena, via G. Clementi, piazza Dante, via Quartarone, via Vittorio Emanuele, via della Lettera, piazza Mazzini, via Garibaldi, piazza Duomo, via Etnea, piazza Università (arrivo). Con effetto limitato dalle ore 00:00 alle ore 14:00 (e, comunque, sino a cessate esigenze) di domenica 13 Maggio, è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli nei seguenti tratti viari: via Argentina, via Mancini; via Vasta, via Biscari, via Fragalà, via Collegiata, via La Piana, via Euplio Reina, via Roccaforte e via S.M. del Rosario. Lo stesso provvedimento sospende le precedenti ordinanze o atti in contrasto con la presente determina.