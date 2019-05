Corri Catania scalda i motori per l'undicesima edizione

L’11 esima edizione di Corri Catania, la corsa-camminata di solidarietà aperta a tutti in programma domenica 12 maggio, con partenza alle 10 da piazza Università, sarà presentata Venerdì 3 maggio alle ore 10.30 nella Sala Giunta di Palazzo degli Elefanti. Nel corso della conferenza stampa saranno illustrati nel dettaglio il progetto di solidarietà, il percorso della corsa-camminata, il programma del Corri Catania Village e le tante iniziative collaterali alla manifestazione.

La presentazione

Alla conferenza stampa sono attesi il Sindaco Salvo Pogliese; il Direttore Generale dell’Ospedale Garibaldi, Fabrizio De Nicola e Giuseppe Ettore, Direttore del Dipartimento Materno Infantile del Garibaldi Nesima che quest’anno riceverà il dono di Corri Catania, oltre agli organizzatori dell’Asd Corri Catania. Presenti all'incontro i rappresentanti delle tante realtà civili, militari e sportive che hanno “sposato” il progetto Corri Catania. C’è attesa per la corsa-camminata che ormai è un appuntamento fisso della primavera etnea al quale prendono parte persone di ogni età e capacità in un’atmosfera di festa e serenità e con un obiettivo comune: fare solidarietà. Già in tantissimi si sono assicurati la maglietta bianca celebrativa dell’ 11 esima edizione. Con soli 3 euro, nei Corri Catania Point, sono, infatti, disponibili t-shirt e pettorale numerato per partecipare alla corsa e contribuire al progetto “La Scuola della Nascita” al Dipartimento Materno Infantile dell’Ospedale Garibaldi-Nesima, che ha l’obiettivo di realizzare uno spazio polifunzionale con una palestra per la preparazione al parto delle future mamme e un’area dedicata alla gestione e alla cura dei neonati.

Il percorso

Il 12 maggio, alle 10 in punto, un serpentone festante si snoderà lungo il percorso di 5 km che da piazza Università si muoverà lungo via Etnea, via Umberto, piazza Majorana, via Umberto, piazza Jolanda, via Finocchiaro Aprile, via Ventimiglia, via Verdi, piazza Carlo Alberto, via Puccini, piazza Turi Ferro, via Coppola, via M.Rapisardi, piazza Bellini, via Teatro Massimo, via Ventimiglia, piazza Cutelli, via Porta di Ferro, via del Vecchio Bastione, piazza Duca di Genova, via Museo Biscari, piazza San Placido, via Vittorio Emanuele, via Etnea per far ritorno in piazza Università dove si svolgerà la festa finale. Il Corri Catania Village sarà allestito in piazza Università da giovedì 9 a domenica 12 maggio. Sport, fitness, musica, animazione, spettacolo e tanto divertimento saranno gli ingredienti del Village nel quale verranno allestiti stand e si svolgeranno numerose attività organizzate in sinergia con i partner di Corri Catania. Al Corri Catania Village sarà possibile partecipare o assistere alle tante esibizioni che animeranno il villaggio: dalle attività sportive a quelle ludico-ricreative.

I negozi con i pettorali

Ecco i Corri Catania Point dove sono disponibili a soli 3 euro maglietta e pettorale numerato. Ragazzini Generali: corso Italia, 222; viale Sanzio, 56; via Umberto, 73; Centro Commerciale Etnapolis. Bar Prestipino: c/o Centro Commerciale Etnapolis; c/o Policlinico di Catania; via Etnea, 30. Librerie Cavallotto: corso Sicilia, 91; viale Jonio, 32. Palestre Altair: via Pantano, 38; via F.Riso, 11; via Cifali, 35; via Torino, 73; via Duca degli Abruzzi, 30; Acireale, via Lazzaretto, 25. Farmissima Parafarmacia: corso Italia, 310; Largo Pascoli, 3/5; c/o Centro Commerciale I Portali; c/o Aeroporto Fontanarossa; Piazza Tivoli, c/o Simply Supermercato. Cus Catania: Cittadella Universitaria, via Santa Sofia, 66. Gran Farmacia La Scogliera: via Medea 11/b. Fotocopisteria da Danilo: via Passo Gravina 83/a. Deltapoint Telefonia: corso Indipendenza, 21; Misterbianco, via Garibaldi, 456. Stazione di Servizio IP: S.A. li Battiati, via Lo Jacono, 77.