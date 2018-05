Corri Catania, vietate bevande in vetro e lattine in piazza Università e Duomo

In occasione della 10a edizione della corsa “Corri Catania” e del “Corri Catania Village ”, il sindaco ha emesso un'ordinanza per garantire l'ordine pubblico, l'incolumità e la sicurezza dei numerosi partecipanti alle diverse iniziative previste dalla manifestazione.

In particolare, nei giorni 10, 11, 12 maggio dalle ore 7 alle 24 e domenica 13 maggio dalle ore 7 alle 14, è vietata ai pubblici esercenti con attività nel raggio di 200 metri dalle piazze Duomo e Università la somministrazione e la vendita di bevande in vetro e in lattina. I gestori sono tenuti all'utilizzo di bicchieri monouso per i clienti.

La polizia municipale vigilerà per assicurare il rispetto delle disposizioni stabilite dall'ordinanza.