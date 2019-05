Conto alla rovescia per Corri Catania: ecco le vie chiuse al traffico

Prosegue con successo il Corri Catania Village in piazza Università, anteprima della corsa-camminata di solidarietà aperta a tutti in programma alle 10 di domani e a sostegno del progetto “La Scuola della Nascita” al Dipartimento Materno – Infantile dell’Ospedale Garibaldi Nesima, per dare vita a un’area polifunzionale per la preparazione al parto delle future mamme e per la gestione dei neonati.

Ieri mattina la premiazione del concorso di disegno e creatività “Colori e Parole”, al quale hanno aderito oltre 120 classi di scuole di Catania e provincia, ha aperto la giornata all’insegna della gioia e dell’emozione.

Come partecipare

I pettorali e le magliette Corri Catania, da oggi sono in vendita esclusivamente al Corri Catania Village in piazza Università. Con soli 3 euro ci si assicura la partecipazione alla corsa-camminata di domani e si contribuisce al progetto di solidarietà “La Scuola della Nascita”.

Le vie chiuse al traffico

Il Comune di Catania, con un apposito provvedimento del 6 maggio 2019, dalle 8 alle 14 (o sino a cessate esigenze) di domenica 12 maggio ha istituito il divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto quelli degli addetti alla manifestazione, dei residenti diretti alle autorimesse, dei mezzi di soccorso in emergenza e delle Forze dell’Ordine, nel percorso della corsa-camminata: Piazza Università, via Etnea, via Umberto, Piazza Ettore Majorana, via Umberto, piazza Jolanda, via Finocchiaro Aprile, via Monsignor Ventimiglia, via Giuseppe Verdi, piazza Carlo Alberto, via Giacomo Puccini, piazza Turi Ferro, via Coppola, via Michele Rapisardi, piazza Bellini, via Teatro Massimo, via Monsignor Ventimiglia, piazza Cutelli, via Porta di Ferro, via del Vecchio Bastione, piazza Duca Di Genova, via Museo Biscari, piazza San Placido, via Vittorio Emanuele, via Etnea, piazza Università. Dalle ore 8:00 alle ore 14:00 (o sino a cessate esigenze) è istituito il divieto di transito per tutti i mezzi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano nei tratti viari del percorso della corsa-camminata con eccezione del tratto viario lato Est di piazza Jolanda. Dalle ore 00:01 alle ore 14:00 (o sino a cessate esigenze), è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta, per tutti i veicoli, in ambo i lati dei seguenti tratti viari: via S. Maria del Rosario, via La Piana, via Roccaforte, via Euplio Reina, via Merletta, via Collegiata, via Biscari, via Vasta, via Fragalà, via Mancini, via Coppola, via Ventimiglia (nei tratti: via F. Aprile – via G. Verdi e via Teatro Massimo – piazza Cutelli), piazza Jolanda (su tutta la piazza), via Finocchiaro Aprile (tratto piazza Jolanda – via Ventimiglia), piazza Carlo Alberto (su tutta la piazza), piazza Cutelli (lato Nord), via Porta di Ferro (lato Ovest), piazza Duca Di Genova (su tutta la piazza).