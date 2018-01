Portopalo, corriere catanese muore azzannato da tre cani

Un catanese di 55 anni, fattorino della Sda, ha perso la vita ieri pomeriggio durante una consegna in una proprietà privata posta nelle campagne di Portopalo, in provincia di Siracusa.

In base alla ricostruzione dei carabinieri del comando provinciale di Siracusa, che indagano sull'accaduto insieme ai militari della stazione locale, il corriere sarebbe stato accerchiato dai tre cani presenti nella struttura ed il suo corpo riverso a terra è stato trovato, alcune ore dopo il decesso, dai proprietari nei pressi di un albero. Il fatto è accaduto in contrada Pagliarello. Gli animali sono stati trasferiti in una struttura specializzata dopo l'intervento dei veterinari.

In aggiornamento