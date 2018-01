Portopalo, corriere catanese muore dopo essere stato aggredito da tre cani

Sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso di un dipendente di una ditta di spedizioni aggredito da tre cani, ieri, in contrada Pagliarello, alla periferia di Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano.

Il cadavere dell'uomo, un catanese di 55 anni, Agatino Zuccaro, è stato trovato riverso a terra, all’interno di una proprietà privata in località Pagliarello. Poco distante è stato ritrovato il furgone utilizzato dall’uomo per effettuare le consegne.

Dai primi accertamenti medico legali effettuati e dai rilievi eseguiti dal personale del nucleo operativo della compagnia carabinieri di Noto, sembrerebbe che il decesso sia da attribuire alle diverse ferite create visibilmente dai morsi agli arti superiori ed inferiori, con abbondante fuoriuscita di sangue, dei 3 cani di razza Corso che si trovavano all’interno della proprietà. La vittima si era recata sul luogo dell’evento per effettuare la consegna di un plico.

La salma, come disposto dall’Autorità Giudiziaria è stata trasportata presso l’obitorio del comune di Pachino per la successiva ispezione cadaverica al fine di stabilire con precisione l’ora e la causa del decesso. I cani ritrovati all’interno della proprietà sono stati affidati, in attesa dello sviluppo delle indagini, ad un canile della Provincia di Siracusa.