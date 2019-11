Corruzione Anas per la manutenzione stradale: nove arresti

I finanzieri del comando provinciale della guardia di finanza di Catania stanno eseguendo un’ordinanza di misure cautelari emessa dal gip del tribunale etneo nei confronti di 9 persone, 6 in carcere e 3 agli arresti domiciliari. Sono indagati, in concorso, per corruzione perpetrata nell’esecuzione di lavori di rifacimento delle strade affidati all’Anas, per l'Area Compartimentale di Catania e nella sostituzione di barriere incidentate e nella manutenzione delle opere in verde lungo le arterie stradali. Il provvedimento di oggi è la terza misura adottata dal gip etneo, nell’ambito dell’operazione “Buche d’Oro”, condotta dal Nucleo di Polizia Economico- Finanziaria di Catania, delegata e coordinata da questa Procura che ha già portato all’emissione di 9 misure restrittive, al controllo di appalti per milioni di euro.