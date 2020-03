Corruzione, inchiesta "Buche d'oro": rinviata udienza

In applicazione del Decreto del presidente del consiglio dei ministri (Dpcm) sul contenimento del Codiv-19 è stata rinviata, de plano, l'udienza preliminare dell'inchiesta 'Buche d'oro' a sei dipendenti dell'Anas e a sette rappresentanti di imprese accusati di corruzione. Lo ha deciso il Gup Luca Lorenzetti che, sospendendo i termini della custodia cautelare per gli imputati che sono agli arresti domiciliari, ha aggiornato l'udienza al prossimo 27 maggio. Il procuratore aggiunto Agata Santonocito e i sostituti Fabio Regolo e Fabrizio Aliotta, su indagini del nucleo Pef della guardia di finanza di Catania, hanno chiesto il rinvio a giudizio per corruzione di 13 imputati e, come persone giuridiche, di nove imprese. Parte lesa è l'Anas Spa. Sono 12 i casi contestati dall'accusa con presunti tangenti che oscillano tra i 3.000 e i 60mila euro per oltre 300mila euro.