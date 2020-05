Corruzione, inchiesta "Buche d'oro": sette condanne con patteggiamento

Arrivano per prime condanne per i funzionari di Anas e gli imprenditori che hanno patteggiato la pena e che sono coinvolti nell'inchiesta Buche d'oro della Guardia di finanza per una serie di appalti truccati lungo le autostrade siciliane