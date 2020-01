Corse clandestine, sequestrati due cavalli a San Cristoforo

Sono 3 le denunce in stato di libertà per maltrattamenti di animali effettuate dalla Squadra a Cavallo della questura etnea a seguito di accertamenti I poliziotti avevano appreso che nella zona di Palagonia, lo scorso 19 gennaio, si era svolta una corsa clandestina. Hanno dunque iniziato le attività di accertamento allo scopo di risalire all'identità delle persone coinvolte che sono state idnetificate nel ventisettenne G.S. e nel quarantunenne C.M., entrambi catanesi, oltre al misterbianchese S.S. del 1997. I tre uomini si sono resi responsabili dell’utilizzo dei cavalli nella corsa clandestina di Palagonia: gli agenti hanno dunque ritrovato 2 cavalli, adesso sequestrati e affidati in custodia, dentro due distinte stalle di San Cristoforo. Sono stati inoltre sequestrati diversi finimenti e alcuni calessi. In tutto sono state applicate sanzioni amministrative per un valore di 16mila euro.

