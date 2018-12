Corso bls-d full d

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

BLSD & PBLSD Basic Life Support & Defibrillation – Primo Soccorso con l’uso del defibrillatore semiautomatico. In questo corso possono essere distinte 4 tipologie addestramento: BLS adulto; BLS pediatrico; BLSD adulto; BLSD pediatrico. Il programma prevede un percorso formativo semplice, studiato appositamente per ricevere un addestramento di base sul primo soccorso (BLS) e sulla RCP (Rianimazione Cardio Polmonare). Verranno insegnate anche le manovre di disostruzione da corpo estraneo. Basic Life Support and Defibrillation è il primo manuale edito dalla Salvamento Academy realizzato per dare spazio ed energia alla diffusione della cultura del primo soccorso nella Comunità: scuola, volontari della Protezione Civile, Polizia, Forze Armate, mondo dello sport e del lavoro. Il protocollo di primo soccorso BLS (adulto e pediatrico) contenuto in questo manuale è quello raccomandato dall’ILCOR (International Liasion Committee on Resuscitation) che riunisce i maggiori esperti in rianimazione cardio-polmonare appartenenti ai Council dei vari Paesi nel mondo. Partecipando a questo corso, si apprenderanno le tecniche di base a supporto delle funzioni vitali (Basic Life Support) per affrontare una situazione d’emergenza utilizzando il Defibrillatore semiautomatico esterno (DAE), secondo quanto previsto dalle raccomandazioni ILCOR, in attesa dell’arrivo del Servizio Medico d’Emergenza. La certificazione che sarà rilasciata, superando gli obiettivi previsti dal programma del corso, attesta l’addestramento al BLSD adulto e pediatrico ed è valida anche per il riconoscimento di crediti formativi scolastici. Consigliato in particolare per: • Studenti • Docenti • Sportivi • Baby Sitter • Badanti • Forze dell’Ordine • Volontari • Professionisti • Semplici cittadini Composizione KIT didattico: • Manuale “Basic Life Support and Defibrillation” • Poster RCP adulto • Poster RCP pediatrico • Adesivo Salvamento Academy • Diploma Operatore BLSD (Laico o Sanitario) • Brevetto Operatore BLSD (CARD) Al termine di questo corso sarai in grado di: • Riconoscere segni e sintomi delle vittime colpite da arresto cardiaco improvviso • Fornire un’appropriata assistenza durante un arresto respiratorio o cardiaco • Utilizzare prontamente e prestare soccorso con un DAE • Elencare le procedure per un corretto uso ed un’efficace manutenzione del DAE Info presso STAR Fit e Dance || 340.5070511 || via F. Laurana 16 - Catania