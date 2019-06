Corso di compostaggio domestico a San Giovanni La Punta

l’amministrazione comunale di San Giovanni La Punta ha avviato il primo corso gratuito di compostaggio domestico, rivolto a tutti i residenti del comune ai piedi dell’Etna ed in particolare agli utenti che hanno un’area a verde di pertinenza ad accesso esclusivo. Il corso, organizzato insieme a Dusty, con la collaborazione di “Economia Circolare”, associazione impegnata nella riduzione dei rifiuti e nell’adozione delle buone pratiche ambientali, si svolgerà giovedì 27 giugno dalle ore 16 alle ore 20 nei locali del Dipartimento regionale della Protezione Civile, in via Taormina, 1.

Ad ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di “compostatore” validato dal Comune di San Giovanni La Punta e solo a quei residenti che dispongono di un’area verde di pertinenza ad accesso esclusivo, sarà assegnata gratuitamente una compostiera domestica. La partecipazione al corso è gratuita ma è necessario iscriversi contattando il numero verde Dusty 800 164722 entro e non oltre il 26 giugno 2019