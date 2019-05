Corso Indipendenza, alla vista della polizia pregiudicato tenta la fuga

Nella serata di ieri, agenti delle volanti hanno fermato il pregiudicato S.G., responsabile del reato di resistenza a Pubblico Ufficiale. Gli operatori, mentre percorrevano corso Indipendenza, hanno notato un’utilitaria che alla loro vista ha accelerato bruscamente, iniziando una pericolosa fuga, nonostante venissero azionati i dispositivi di emergenza acustici e visivi in dotazione alla volante, creando pericolo per i pedoni e gli altri utenti della strada.

I poliziotti hanno riconosciuto l’uomo alla guida, trattandosi di un noto pregiudicato della zona. Dopo alcune centinaia di metri, il conducente ha abbandonato la macchina, che è poi risultata essere stata noleggiata il giorno stesso proprio da S.G., per continuare la fuga a piedi. Raggiunto dopo un breve inseguimento, S.G. è stato condotto in Questura per essere indagato in stato di libertà per resistenza a P.U., senza specificare le motivazioni della fuga.