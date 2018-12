Calcio: apre un nuovo Catania Point in Corso Italia

Venerdì 21 dicembre, alle 18, dirigenti, tecnici e calciatori della prima squadra parteciperanno all'inaugurazione di una nuova sede del Catania Point, che si aggiunge allo store attivo fin dal 2012 a Torre del Grifo Village. Nello store di Corso Italia 84 a Catania, saranno disponibili tutti gli articoli del merchandising ufficiale.

Grazie all'iniziativa di Cecilia Amenta ed in accordo con l'Amministratore Delegato Pietro Lo Monaco, che dispose la prima apertura a Catania nell'ormai lontano 2005, viene così riproposto in città un prezioso punto di riferimento per i tifosi rossazzurri.