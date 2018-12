Avvallamenti del manto stradale, Corso Italia chiuso al traffico

E' stato chiuso al traffico veicolare dalla protezione civile comunale e dai vigili del fuoco il tratto finale Corso Italia per avvallamenti del manto stradale. La circolazione è stata deviata sui controviali con presidio della polizia municipale. Sono iniziate ieri sera le verifiche tecniche necessarie per individuare le cause dei possibili cedimenti. Nelle ore di punta, il Comune raccomanda di evitare di percorrere Corso Italia per raggiungere piazza Europa.