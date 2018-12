Fine dei lavori in Corso Italia, strada riaperta al traffico

E’ stato riaperto al traffico il tratto di corso Italia interdetto alle auto ieri sera per motivi per precauzione. Nuovamente percorribile dalle auto, fin dalle ore 17 di ieri pomeriggio, il tratto finale che era stato chiuso al traffico per un potenziale pericolo di cedimento, con la presenza di alcuni avvallamenti sul manto bituminoso. I tecnici delle manutenzioni del Comune di Catania e dell’assessorato alla protezione civile retto da Alessandro Porto hanno effettuato accurati “sondaggi” del terreno, ed è emerso solo un distacco del manto stradale dal massetto sottostante, probabilmente a causa delle infiltrazioni di acqua piovana. Nessun problema strutturale è stato registrato, neppure nel tratto di Corso Italia interessato dal sottostante passaggio del canale di gronda.

Incisivi interventi di stabilizzazione del sottostrato interessato dagli scavi, con immissione di nuovo materiale inerte e successiva ricopertura con asfalto, lavori che hanno consentito la tempestiva riapertura al traffico veicolare. Successivamente si procederà con la scarificazione dell'intera carreggiata centrale, stabilizzazione dello strato di base, nuova pavimentazione stradale così da eliminare il problema delle infiltrazioni di acque meteoriche su Corso Italia.