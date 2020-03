Corso Italia, raffica di multe per divieto di sosta

Come stabilito in sede di Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto, con ordinanza del Questore l’attività presidiaria di controllo del territorio si è estesa anche nella zona di piazza Europa e corso Italia dove si registrano numerose violazioni del Codice della Strada. Pattuglie interforze della polizia, della guardia di finanza e della polizia Locale hanno così nei giorni scorsi proceduto a controllare la zona sopradetta riscontrando in particolare molte auto parcheggiate in divieto di sosta spesso in doppia fila o sulle strisce pedonali. L’azione ha permesso di elevare ben 57 verbali per divieto di sosta.