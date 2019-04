Corso dei Martiri, il nuovo campetto aperto e monitorato dalle telecamere

Quando il sindaco Salvo Pogliese aveva consegnato alla città le nuove opere di Corso dei Martiri e piazza Grenoble si era appellato al senso civico dei catanesi. Qualche piccolo episodio di vandalismo e alcuni commenti sui social hanno portato il comune etneo a fare chiarezza, in particolar modo sul campetto.

Si tratta di una nuova struttura polifunzionale che verrà messa a disposizione degli alunni della adiacente scuola Vespucci nelle ore di lezione e sarà inoltre fruibile da tutti gli sportivi catanesi 24 ore su 24.

“Al fine di preservare un impianto che rappresenta una preziosa occasione per svolgere attività fisica in modo sano, funzionale e gratuito - ha detto l'assessore allo Sport del Comune di Catania, Sergio Parisi che oggi ha effettuato un sopralluogo di verifica di apertura del campo - rivolgiamo un appello ai cittadini affinché la struttura venga utilizzata nel modo corretto, secondo le regole del buon senso e del rispetto del bene pubblico. L'auspicio è quello di ottenere lo stesso risultato centrato con il playground di piazza Nettuno, dove da tempo non si registrano atti vandalici e l'utenza è in costante crescita”.



Il campetto di Corso dei Martiri della Libertà è dotato di fari collegati all'illuminazione pubblica e verrà controllato giorno e notte da telecamere collegate con il comando dei vigili urbani.