Degrado in corso Sicilia, Berlusconi: "Io e Bertolaso risolveremo il problema"

"Io e Bertolaso quando il governo entrerà in carica saremo a Catania per fare lì quello che abbiamo fatto a Napoli. Bertolaso è uno dei migliori tecnici italiani, infangato e insultato per 8 anni, finalmente è stato assolto, sono cose che in Italia non devono capitare. Sono mille le persone in Italia ogni anno messe in carcere e poi scoperte innocenti". Lo ha affermato Silvio Berlusconi ieri sera durante la trasmissione televisiva, Matrix su Canale 5 dopo aver visto un servizio sull'emergenza degrado a Catania che ha mostrato le pessime condizioni di corso Sicilia, tra sporcizia, mancanza di illuminazione e senzatetto sotto i portici, in pieno centro storico.

Corso Sicilia, le immagini della tendopoli e della latrina a cielo aperto

Il reportage del giornalista Toni Capuozzo mostra come, dalla chiusura della strada per il cantiere della metropolitana in piazza Stesicoro, la situazione sia notevolmente peggiorata. Nel cuore della "city", infatti, vengono mostrate le tende allestite dai clochard e l'immondizia ad ogni angolo. Un residente della zona afferma: "Vivo qui dal 1984, questo era una volta il 'salotto buono' della città. Adesso vivono qui moltissimi eritrei, molti di loro sono costretti ad usare la strada come una latrina a cielo aperto, fanno i loro bisogni qui. La puzza non si può vedere ma si sente e adesso ci sono pure molti topi che rischiamo di ritrovarci in casa".

Mafia e prostituzione a San Berillo

Il servizio mostra anche la prostituzione nella zona di via delle Finanze, proprio alle spalle di corso Sicilia. "Tra i bassi di San Berillo - afferma l'avvocato Ivan Maravigna, del comitato 'La vergogna di corso Sicilia'- la mafia nigeriana gestisce il traffico delle prostitute e della droga". Il problema sicurezza è sottolineato anche da alcune giovani catanesi intervistate che dichiarano "La sera qui dormono moltissimi migranti e senzatetto perché non hanno dove andare e per noi donne passeggiare da sole è diventato pericoloso".

La svalutazione degli immobili

A causa del degrado chi possiede un immobile in corso Sicilia e in tutta la zona limitrofa si trova di fronte ad una fortissima svalutazione, con un calo assoluto di vendite e affitti. "Le case qui non hanno più il valore di un tempo - afferma un cittadino -. Chi volesse vendere qui ad un prezzo decente è un 'pazzo', è impossibile".