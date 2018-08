Corso Sicilia, proseguono fino a martedì i lavori di pulizia

Proseguiranno lunedì e martedì gli interventi di bonifica con interventi di pulizia straordinaria nell’area compresa tra Corso Sicilia, via Luigi Rizzo, via Giovanni Di Prima e delle traverse di collegamento, curati dall’Amministrazione Comunale che ha messo in campo una ventina di operai oltre a una decina di mezzi meccanizzati e autobotti del Comune, della Multiservizi e della ditta che gestisce la raccolta dei rifiuti, per un’accurata bonifica igienica e di decoro della zona voluta dal sindaco Salvo Pogliese. Si è lavorato anche nella giornata di sabato con la ripulitura di decine di muri imbrattati da scritte non autorizzate e spazi comuni invasi da materiale di ogni genere, ma anche tinteggiando panchine arrugginite che creavano pericolo, analogamente a quanto già fatto nella zona di via Teatro Massimo e piazza Bellini.

Tra gli interventi compiuti anche la pulizia e lo scerbamento delle aree interne ai resti dell’anfiteatro di piazza Stesicoro, uno dei monumenti più frequentati dai turisti e la rimozione di auto abbandonate e la pulizia delle aiuole dello spartitraffico di corso Sicilia e la completa ripulitura di piazza Turi Ferro e delle aiuole. Per altri due giorni nella zona si procederà con la rimozione di materiale e rifiuti di ogni genere, scerbamento delle aree a verde, lavaggi, derattizzazione, deblatizzazione e disinfestazione di aree sommerse da sporcizie. Venerdì mattina per una verifica degli interventi che gli operatori stavano effettuando, si è recato sul posto il sindaco Salvo Pogliese assieme al suo capo di gabinetto Giuseppe Ferraro e all’assessore Fabio Cantarella.

Alla luce dell’efficacia riscontrata, il primo cittadino ha annunciato che analoghe operazioni straordinarie di ripulitura e disinfestazione, saranno ripetute in questa e in altre zone della città. Le attività di lunedì e martedì prossimi -coordinate dal servizio comunale dell’Ecologia e con la presenza di pattuglie della polizia municipale nell’area di Corso Sicilia, via Luigi Rizzo, via Giovanni Di Prima e strade limitrofe- prevedono anche l’istituzione di divieti di sosta temporanei con rimozione delle auto, così da permettere un più incisivo lavoro di pulizia e disinfestazione agli operatori e ai mezzi.