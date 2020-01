Corso Sicilia, vigili urbani contro abusivi e sotto selvaggia

Un servizio congiunto di sei pattuglie dei reparti annona e viabilità della polizia locale ha operato nella zona del Corso Sicilia contro venditori abusivi e i mezzi utilizzati per il loro commercio ovvero tavoli e sedie in plastica. Sanzioni amministrative per 25 auto parcheggiate in doppia fila. L’operazione è stata svolta su direttive del sindaco e dell’assessore, disposta dal comandante della Polizia Municipale e condotta sotto la guida dei responsabili dei due reparti. L’operazione congiunta ha portato anche alla verbalizzazione di 8 parcheggiatori abusivi che, ove recidivi, saranno denunciati all’autorità giudiziaria. Il reparto annona ha sequestrato inoltre degli occhiali da sole anche questi posti in vendita senza permessi. I venditori abusivi sono fuggiti alla vista degli agenti. I supporti che servivano alla vendita, soprattutto tavoli e sedie di plastica son stati rimossi e portati alla distruzione. Ulteriori controlli sono stati pianificati per i prossimi giorni.