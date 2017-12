Mangiare bene a Capodanno: ecco quante calorie hanno i piatti tipici catanesi

Messe in archivio le grandi abbuffate della vigilia e del pranzo di Natale, con annesso Santo Stefano, è ora di continuare a pensare al cibo in vista del gran cenone di Capodanno. Chi sceglierà di affidarsi al ricco menù del locale di turno si risparmierà probabilmente la fatica della preparazione in casa, ma anche questa ha il suo fascino proprio perchè coinvolge tante persone care e crea quell'atmosfera speciale dei giorni di festa. A proposito, avete idea di quante calorie abbiano indicativamente i piatti che avete mangiato o mangerete? Ecco a voi una guida che fareste bene a leggere a stomaco vuoto! Cominciamo dallo zampone...

Valore energetico (calorie) 253 kcal Proteine 23,6 g Carboidrati 3,2 g zuccheri -- g

CLICCA SU CONTINUA PER LEGGERE ALTRE PIETANZE DI CAPODANNO