Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro: "Mimmo Costanzo e Concetto Bosco mai insigniti dell’onorificenza"

In merito all’articolo “Operazione Arcot: ai domiciliari anche Mimmo Costanzo e Concetto Bosco”, pubblicato dalla testata online CataniaToday in data 21 febbraio con corredo anche di video, nel servizio giornalistico si attribuisce in maniera errata il titolo di “Cavalieri del Lavoro” ai due nominativi citati. La Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro smentisce che Mimmo Costanzo e Concetto Bosco siano mai stati insigniti dell’onorificenza di Cavaliere del Lavoro nè possono fregiarsi del titolo.