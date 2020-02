Bomba alla tabaccheria di Librino, si costituisce il complice

Si e' costituito ieri il complice, coetaneo della vittima di 19 anni, Agatino Cristian Giustino, morto due giorni fa in seguito all'esplosione di un ordigno che avevano piazzato nel popoloso quartiere di Librino davanti a una rivendita automatica di sigarette di una tabaccheria. Il giovane, dopo l'interrogatorio, e' stato denunciato per tentativo di furto aggravato, detenzione e trasporto illegale di materiale esplodente e per morte per conseguenza di altro reato.