Costruisce villa abusiva e usa terreno comunale come discarica: indagato

Gli agenti del commissariato di Librino, durante controlli effettuati nella giornata del 1 giugno nel rione San Giorgio, hanno indagato un pregiudicato, perché responsabile dei reati di gestione illegale di rifiuti speciali pericolosi, abuso edilizio e invasione di terreni pubblici. L’uomo, in modo del tutto abusivo e con grave danno ambientale, ha costruito abusivamente una villa di lusso, costruita su un’area di circa 1000 metri quadri in cui era stata allestita una discarica abusiva di rifiuti, anche tossici e non bonificati, derivanti dalla costruzione della struttura, per un totale di circa 4 tonnellate. Tali rifiuti erano stati riversati sul terreno adibito a verde pubblico con grave danno all’ambiente, poiché l'uomo aveva costruito detto immobile di lusso dove abita con la sua famiglia, occupando in parte un terreno di proprietà del Comune di Catania. L’ingente quantitativo di rifiuti speciali, pericolosi e non, è stato sequestrato penalmente in attesa che, previa autorizzazione delle autorità competenti, venga smaltito in modo tale da preservare l’ambiente.

