Covid-19, nel fine settimana oltre mille controlli della polizia municipale

Nel fine settimana scorso la polizia municipale al comando di Stefano Sorbino ha svolto un’intensa attività di controllo delle disposizioni per il contenimento del virus Covid-19. Nei numerosi posti di controllo dislocati in diversi punti della città – tra i quali Piazza Europa, Piazza dei Martiri, Piazza Giovanni XXIII, Piazza Federico di Svevia, Piazza Cavour, Viale Mario Rapisardi, Via Acquicella Porto, Via Messina, Via Eleonora D’Angio – sono state controllate 639 persone e 256 esercizi commerciali. Sono stati elevati 13 verbali amministrativi nei confronti di soggetti che non hanno fornito valide giustificazioni per essersi allontanati dalla propria residenza, ma anche 2 verbali amministrativi ad altrettanti esercizi commerciali – un supermercato e un barbiere – che non hanno rispettato le restrizioni imposte dalla normativa; motivo per il quale è stata disposta, in via cautelare, anche l’immediata chiusura degli esercizi, in attesa che vengano adottate le disposizioni definitive da parte della Prefettura (chiusura da 5 a 30 giorni). Riguardo all’area di Piazza Carlo Alberto, nella giornata di sabato, diversamente da quello che era successo il giorno precedente, l’attività di vendita da parte degli operatori commerciali autorizzati ha avuto uno svolgimento contenuto e disciplinato e i controlli della Polizia Municipale hanno consentito, rivela il comando della Polizia Municipale, sia di evitare assembramenti sia di limitare al minimo indispensabile l’esposizione di merce da parte dei commercianti nello spazio antistante alle loro botteghe.

