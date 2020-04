Covid e affitti, Sunia, Sicet, Uniat: "Ancora nessuna risposta dal Comune"

Attendono ancora di ricevere novità sul fronte degli aiuti per le locazioni, migliaia di famiglie catanesi danneggiate dagli effetti economici dell'emergenza Covid e che non possono permettersi di pagare i canoni. I segretari provinciali dei tre sindacati degli inquilini, Giusi Milazzo (SUNIA), Francesco Nicolosi (Sicet) e Giuseppe Camarda (Uniat), segnalano "che il disagio sociale ed economico, e così anche quello abitativo, raggiungerà il suo acme tra qualche mese quando sul fronte delle locazioni nel mercato privato, per esempio, assisteremo ad un’ondata di sfratti per morosità incolpevole senza precedenti. Abbiamo già comunicato i dati in Prefettura, così come ci è stato richiesto, e a breve chiederemo su questo aspetto un incontro al Prefetto. Purtroppo restiamo ancora in attesa della convocazione del Comune a cui abbiamo chiesto da settimane un incontro proprio su queste tematiche ma senza ottenere risposta". In particolare, SUNIA, Sicet e Uniat Sunia di Catania hanno chiesto infatti che si riunisse in via straordinaria l’Osservatorio sulla condizione abitativa, organismo costituito e mai riunito, che proprio in questa situazione di emergenza potrebbe svolgere un ruolo estremamente utile nel monitorare una situazione abitativa delicatissima e ideare misure di sostegno. I sindacati hanno anche proposto che l'agenzia per la locazione Habito potesse collaborare con le organizzazioni degli Inquilini e con le associazioni dei proprietari nell’azione di rinegoziazione dei canoni al fine di evitare inutili contenziosi. Concludono i tre segretari: "Ci preoccupa molto questo silenzio anche perché non vorremmo che sia l’Osservatorio che l’Agenzia Habito, che mette in campo tante competenze, dimostrassero proprio in una fase in cui ce ne sarebbe tanto bisogno di essere strumenti poco utili ed inefficaci".

