Cozze tossiche al Katané, la Coop si difende: "Verificheremo"

Dopo il ritrovamento di alcune "cozze tossiche", blatte ed un piccione nel supermercato Katané di Gravina di Catania, la Coop Alleanza 3.0 ha inviato una nota in cui commenta l'ispezione messa in atto dalla polizia di Stato.

"Al termine di una lunga e minuziosa ispezione che martedì 26 giugno ha interessato vari reparti, l’ipercoop Katané è rimasto sempre regolarmente aperto svolgendo le proprie attività. In particolare - si legge nella nota - per quanto riguarda le confezioni di mitili giudicate “non idonee” avremo modo di spiegare le nostre ragioni perché siamo convinti di aver rispettato tutte le norme. Si sta invece già procedendo al ripristino, per esempio, dei rivestimenti lavabili di alcune pareti. Il ritrovamento di due insetti “non vitali”, nella vastissima superficie ispezionata, conferma semplicemente che l’attività di disinfestazione viene effettuata regolarmente e con efficacia. La presenza di un volatile all’interno del centro commerciale (non solo dell’ipercoop), infine, è una problematica comune a molte strutture simili, a cui Coop Alleanza 3.0 cerca di porre rimedio – avvalendosi di una ditta specializzata – nel rispetto delle normative vigenti in materia di fauna protetta. Coop Alleanza 3.0 è quotidianamente impegnata a garantire sicurezza e qualità ai propri clienti, attraverso verifiche periodiche e standard di qualità molto alti. Stiamo provvedendo - concludono - a tutte le verifiche interne per garantire, come sempre, sicurezza e qualità ai soci, clienti e lavoratori. Rassicuriamo intanto i consumatori catanesi e siciliani che non esiste, né è mai esistito, alcun rischio per la loro salute".