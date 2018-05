La scuola primaria dell’istituto comprensivo “A. diaz -A. Manzoni” di Catania tra le 10 scuole vincitrici del laboratorio carioca®

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

La classe 2C della scuola primaria “Via Santa Maddalena” di Catania è una delle 10 classi vincitrici del laboratorio CreandoSiImpara, lanciato da CARIOCA® nel mese di febbraio a 1.000 classi seconde delle scuole primarie sul territorio nazionale per scoprire la ricetta della creatività. Perché quando si realizzano nuovi progetti e si esprimono nuove idee, anche in questo momento si sta imparando. Insegnanti e bambini, sono stati chiamati a liberare la propria fantasia in un laboratorio di creatività applicata attraverso lo sviluppo di un progetto individuale in grado di esprimere e interpretare i due temi proposti: Il Mio Marchio personale, di carattere grafico e da svilupparsi attraverso forme e colori in 2D, o La Mia casa Ideale, di carattere costruttivo e sviluppato con tecniche, materiali e colori. Due laboratori ispirati al design, alla grafica e all’architettura e sviluppati attraverso un percorso logico articolato in cinque fasi operative: dall’analisi, all’esplorazione, per poi passare all’ideazione del progetto, alla sua rappresentazione e presentazione. Proprio come un vero designer o architetto. Il mio marchio personale è il tema approfondito dalla classe 2C dell’istituto comprensivo “A.Diaz – A.Manzoni” di Catania che ha sputo distinguersi per l’originalità dell’elaborato finale realizzato attorno alle inziali del proprio nome e cognome, disegnate e colorate con diverse tecniche di pittura. «Come CARIOCA crediamo che la creatività sia un valore e una competenza che andrebbe insegnata ai bambini, perché attraverso l’espressione della propria creatività ogni bambino può esprimere sé stesso e, in qualche modo, migliorare il mondo. Attraverso questo laboratorio, abbiamo voluto coinvolgere le scuole, attori principali della crescita di ogni bambino chiedendo di interpretare e mettere in atto quella che per noi è una missione: liberare la propria fantasia ed espressione di sé per imparare e crescere!» – ha dichiarato Giorgio Bertolo Direttore Marketing CARIOCA s.p.a. La scuola riceverà come premio due School Box di prodotti CARIOCA®: la nuova linea di matite Tita, matite in resina a ridotto impatto ambientale, con colori brillanti e una scrittura morbida. Tita è molto resistente alla caduta, non si scheggia se si rompe e non si rompe se cade. E i pennarelli Joy, l’intramontabile pennarello a punta fine per un tratto preciso. Inchiostro super-lavabile, atossico, lavabile dalla pelle con acqua e senza sapone, interamente Made in Italy.

