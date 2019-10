Criminalità, classifica "Sole 24 Ore": la prima provincia siciliana per numero di reati è Catania

Ogni giorno in Italia vengono denunciati circa 6.500 reati, con un calo su base annuale del 2,4%. Continua, invece, l'esplosione delle truffe e frodi informatiche (518 al giorno, +15%), dei reati connessi allo spaccio di stupefacenti (76 denunce, +2,8%) e delle estorsioni (27 al giorno, +17%). A scattare la fotografia è la classifica pubblicata oggi dal Sole 24 Ore che analizza la situazione nelle 107 province del Paese, in base ai dati del dipartimento di Pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno. La maglia nera per numero di reati denunciati nel corso del 2018 spetta Milano, che con 7.017 denunce ogni 100 mila abitanti.

La prima provincia siciliana per numero di reati è Catania, al 28esimo posto, seguita da Siracusa al 29esimo, mentre Palermo è solo 33esima, seguita da Trapani in 45esima posizione. Tra le siciliane spicca il dato di Enna, la più sicura al 99esimo posto.

I dati della provincia etnea

Catania è al 28esimo posto con 42.748 denunce ( 3.859 per ogni 100 mila abitanti). Nello specifico, ci sono state 12 denunce per "Omicidi volontari consumati" e 27 per tentati omicidi. Per il reato di "Furti con strappo", Catania è in sesta posizione con 445 denunce. 2459 sono state le denunce per furti in abitazione, 1099 furti in esercizi commerciali, 6600 furti di auto, 751 rapine, 239 i casi di estorsione denunciati. Poche, invece, le denunce per associazione di stampo mafioso: solo 6. Sono 39 i casi di reciclaggio, 2666 le truffe e frodi informatiche, 70 le denunce per violenza sessuale.

I dati della criminalità in Italia

L'Indice della criminalità, elaborato dal 'Sole 24 Ore', dicono che in "controtendenza con la flessione generale dei reati sono anche gli illeciti connessi allo spaccio di stupefacenti (+2,8%), che emergono con 76 denunce ogni ventiquattrore, e le estorsioni (+17%) che tornano ad aumentare, invertendo la rotta degli ultimi anni, con 27 episodi al giorno". Per quanto riguarda le altre tipologie di delitto, sottolinea il quotidiano, rispetto al 2017 si evidenzia la flessione di omicidi (-10%), furti (-6%), rapine (-7%) e associazioni per delinquere (-15%). Risultano in calo netto anche le denunce per usura (-38%) e gli incendi (-53,9%).