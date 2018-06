Criminalità, il sindaco Pogliese incontra il Prefetto

Il nuovo sindaco di Catania Salvo Pogliese ha aderito al "Patto per l'attuazione della sicurezza urbana" e sosterrà l'accordo, recentemente sottoscritto dal Prefetto Silvana Riccio con alcuni sindaci del territorio per contrastare i fenomeni di microcriminalità, anche come sindaco della Città Metropolitana. Lo rende noto in un comunicato la Prefettura del capoluogo etneo definendo il "Patto" tra le "azioni più urgenti che i due rappresentanti le Istituzioni hanno programmato di affrontare in sinergia".

"L'argomento è stato al centro di un incontro stamane a Catania tra Pogliese e Riccio. Il progetto - spiega la Prefettura - prevede l'installazione di telecamere che "inibiranno gli atti criminali e, in aiuto alle Forze dell'Ordine, infonderanno una maggiore percezione di sicurezza tra i cittadini". Raccolta e smaltimento dei rifiuti, distribuzione idrica, prevenzione incendi e sicurezza del territorio sono stati tra gli altri argomenti trattati sui quali Pogliese e Riccio hanno "concentrato l'attenzione e manifestato comunione d'intenti".