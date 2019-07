Amt, Falcone convoca i vertici aziendali per uscire dalla crisi

"Accogliamo le sollecitazioni dei sindacati,in particolare dell'Ugl riguardo il difficile momento che sta vivendo l'Amt, la partecipata dei trasporti del Comune di Catania". Lo dichiara l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone dopo la presa di posizione delle sigle sindacali dei trasporti riguardo l'imminente scadenza della proroga del contratto fra Comune e Amt e le difficoltà finanziare della società. "Siamo pronti - continua -a offrire soluzioni concrete per evitare ulteriori ridimensionamenti dei servizi o, addirittura, il blocco delle corse degli autobus in città. Già col Collegato dei trasporti, vorrei ricordare, il Governo Musumeci, ribaltando alcune previsioni pessimistiche, ha confermato in toto lo stanziamento dell'anno scorso e addirittura potrebbe fare arrivare all'azienda un milione di euro in più di contributo rispetto agli anni passati, nella prospettiva di aiutare l'Amt a rialzarsi rapidamente". "Già lunedi pomeriggio -conclude Falcone - riuniremo al Palazzo della Regione i rappresentanti dell'azienda, del Comune di Catania e dei sindacati per elaborare le misure più opportune per uscire dall'impasse. Il Governo Musumeci, anche stavolta, farà la sua parte a sostegno della città".

